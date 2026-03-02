Деца посрещнаха Баба Марта в РБ „Сава Доброплодни“ – Сливен

Когато южнякът полъхне и времето се затопли идват пролетните
празници, а с тях и красивият обичай да се закичваме с мартеници - бели и
червени конци за здраве и късмет. Дали годината ще бъде добра или лоша, здрава
или плодородна зависи от това дали сме се отнесли с любов към добрата
старица.
Традиция стана, в навечерието на 1 март, РБ „Сава Доброплодни“- Сливен
да посреща деца и гости на библиотеката с мартенички и с разнообразни и
интересни занимания.
На 27 февруари /петък/ 2026 г., в Детския отдел на библиотеката, децата от
първите и вторите класове на СУ „П. К. Яворов” се срещнаха чрез забавна
драматизация с Баба Марта от книгата на Ваня Аврамова „Мартеничка
Къдравелка”, научиха легендата за мартеницата, изработиха мартенички и
книгоразделители в бяло и червено, отговаряха на въпроси за празника. В края на
заниманията Баба Марта закичи децата с мартеници изработени в нейната
работилница. На посещение в библиотеката бяха и учениците от втори и трети
клас на ОУ „Димитър Петров“. Те и всички посетители на библиотеката
разгледаха и изложба с ръчно изработени мартеници, уредена в централното
фоайе.
Децата си тръгнаха от библиотеката с много настроение и усмивки, и с идеи
за изработване на красиви автентични мартенички, които да подарят на своите
близки.