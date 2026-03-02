Изложбата „Пътят към свободата“ откриха в РБ „Сава Доброплодни“ – Сливен

02.03.2026 14:13 , Людмила Калъпчиева

На 2 март 2026г., в навечерието на Националния празник на

България, в централното фоайе на РБ „Сава Доброплодни” бе открита

художествено-документална изложба посветена на 148г. от

Освобождението на България от османско владичество.

На 3 март през 1878 г. е подписан Санстефанският мирен договор

между Русия и тогавашната Османска империя, с което се слага край

на Руско-турската война /1877-1878г./ и се поставя началото на

Третата българска държава. За пръв път денят на Освобождението

е отбелязан масово през 1880г., а през 1991г. 3 март е обявен за

Национален празник на Република България.

В шест витрини и дванадесет табла с книги, снимки, карти,

документални материали и репродукции и подробна хронология се

проследяват в историческа последователност: причините за започването

на Руско-турската освободителна война през 1877г., началото на

войната и отделните фази като се поставя акцент на най-важните

събития в хода на войната като Шипченската епопея, обсадата на

Плевен, битката за Стара Загора и др. Отделено е специално място на

участието на Българското опълчение във войната и саможертвата на

опълченците за свободата на България. Приложен е списък на

опълченци от Сливен участници във войната. Важна част от изложбата

представляват документи свързани с освобождаването на Сливен и

посрещането на руските войски в града с пламенно слово от Добри

Чинтулов. С документи, исторически изследвания и снимки се

представят напрегнатите часове преди подписването на Санстефанския

договор, моментите на подписването на договора и неговите условия. За

посетителите на изложбата интерес представляват и представените

антологии, стихосбирки, сборници с разкази, романи, повести, албуми с

художествени творби посветени на Освобождението.

Изложбата ще бъде експонирана до 15 март 2026г.