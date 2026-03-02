Изложбата „Пътят към свободата“ откриха в РБ „Сава Доброплодни“ – Сливен

На 2 март 2026г., в навечерието на Националния празник на
България, в централното фоайе на РБ „Сава Доброплодни” бе открита
художествено-документална изложба посветена на 148г. от
Освобождението на България от османско владичество.
На 3 март през 1878 г. е подписан Санстефанският мирен договор
между Русия и тогавашната Османска империя, с което се слага край
на Руско-турската война /1877-1878г./ и се поставя началото на
Третата българска държава. За пръв път денят на Освобождението
е отбелязан масово през 1880г., а през 1991г. 3 март е обявен за
Национален празник на Република България.
В шест витрини и дванадесет табла с книги, снимки, карти,
документални материали и репродукции и подробна хронология се
проследяват в историческа последователност: причините за започването
на Руско-турската освободителна война през 1877г., началото на
войната и отделните фази като се поставя акцент на най-важните
събития в хода на войната като Шипченската епопея, обсадата на
Плевен, битката за Стара Загора и др. Отделено е специално място на
участието на Българското опълчение във войната и саможертвата на
опълченците за свободата на България. Приложен е списък на
опълченци от Сливен участници във войната. Важна част от изложбата
представляват документи свързани с освобождаването на Сливен и
посрещането на руските войски в града с пламенно слово от Добри
Чинтулов. С документи, исторически изследвания и снимки се
представят напрегнатите часове преди подписването на Санстефанския
договор, моментите на подписването на договора и неговите условия. За
посетителите на изложбата интерес представляват и представените
антологии, стихосбирки, сборници с разкази, романи, повести, албуми с
художествени творби посветени на Освобождението.
Изложбата ще бъде експонирана до 15 март 2026г.