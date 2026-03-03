Честит Национален празник!

03.03.2026 08:00 , Връзки с обществеността (Община Сливен)

Излъчване: Община Сливен | Сливен | преди около 1 час | 98

С няколко събития днес Сливен ще отбележи Трети март - Националния празник на България.

В града ще се проведе тържествена церемония на площад „Хаджи Димитър“. Тя ще започне от 11 ч. Жители и гости на Сливен ще имат възможност да наблюдават ритуала по издигане на националното знаме на Република България, както и благодарствения молебен за добруването на българския народ. Церемонията ще завърши с поднасяне на венци и цветя пред паметника на Хаджи Димитър и сливенските възрожденци.

На централния градски площад от 12 ч. днес ще започне традиционната за празника лекоатлетическа щафета „Освободител“. Стартът и финалът на едно от най-старите български състезания, ще се състоят пред сградата на Съдебна палата. След приключване на спортната надпревара, ще се проведе и награждаване на победителите.

Денят ще завърши с празничен концерт на сливенския Ансамбъл за народни песни и танци. Почитателите на българския фолклор ще имат възможност да се насладят на изпълненията на артистите от ансамбъла на сцената на Драматичен театър „Стефан Киров“. Началото е от 18 ч.

Организатори на събитията по повод 148-ата годишнина от Освобождението на България от османско иго, са Община Сливен, Сливенска митрополия, 13-о Бригадно командване, Център за подкрепа за личностно развитие – Детски комплекс и Ансамбъл за народни песни и танци.

Снимка: Internet