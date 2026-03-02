Община Котел стартира културната си програма за месец март

02.03.2026 16:22 , Людмила Калъпчиева

Култура

От днес започва културната програма на Община Котел за месец март, която ще предложи на жителите и гостите на града богата поредица от събития. Инициативите са посветени на Националния празник на Република България, Международния ден на жената, значими исторически годишнини и посрещането на Първа пролет.

Събитията ще се проведат основно в Котел и Жеравна и ще обединят изкуство, история, поезия и патриотичен дух.

Началото ще бъде поставено на 2 март от 15:00 ч. в Природо-научния музей в Котел с откриването на изложба на Дора Куршумова по проекта „Традиционната носия на българката – опознаване чрез картини, лекции и работилници“, реализиран с финансовата подкрепа на Национален фонд „Култура“.

На 3 март, от 11:00 ч. на площад „Възраждане“ в Котел, ще се състои тържественото отбелязване на 148 години от Освобождението на България. Празничната програма ще продължи в село Жеравна с изложбата „Всичко, каквото съм сторил, сторих го за отечеството“ на Национален музей „Васил Левски“ – Карлово, рецитал „Българийо, за тебе те умряха...“ и изпълнение на патриотични песни.

В дните около 8 март са предвидени поетични срещи и културни прояви, посветени на жената, пролетта и любовта. На 5 март в Общинска библиотека „Петър Матеев“ ще се проведе поетична среща, а на 6 март – съвместно събитие на Община Котел и Сдружение „Арт пиерия“ – Бургас под надслов „Стихове за жената, пролетта и любовта“.

Програмата продължава с литературни и исторически събития, сред които представяне, посветено на Дора Габе, културната инициатива „Между кадрите“, лекция за делото на Йорданка Филаретова и отбелязване на 150 години от смъртта на д-р Петър Берон.

Финалът на мартенските прояви ще бъде на 22 март с тържественото посрещане на Първа пролет, организирано от народните читалища в общината.

Община Котел кани всички жители и гости да се включат в събитията и заедно да съпреживеят празниците, посветени на българската история, култура и духовност.