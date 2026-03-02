Седем медала за „ШК Сините камъни“ от турнир „Свобода“ в Раднево

02.03.2026 16:26 , Людмила Калъпчиева

Отлично представяне записаха състезателите на „ШК Сините камъни“ – Сливен на 11-ото издание на турнира „Свобода“, проведен на 28 февруари в Раднево. Сливенските шахматисти се завърнаха със седем медала от престижната надпревара, в която участваха състезатели от цялата страна, както и представители на Украйна и САЩ.

Големият герой на турнира бе Мартин Бакалски, който изигра перфектен турнир със 7 победи от 7 партии. Той спечели златен медал във възрастовата си група и грабна купата в генералното класиране до 14 години, демонстрирайки безапелационна игра и отлична подготовка.

Отличия завоюваха и останалите състезатели на клуба:

Никол Иванова – второ място при момичетата (детска градина)

Даниел Гочев – трето място при момчетата (детска градина)

Даниел Вълканов – второ място при момчетата до 8 години

Ясен Христов – трето място при момчетата до 8 години

Даниел Русев – второ място при момчетата до 14 години

Василена Очкова – първо място при момичетата до 14 години

Успехът е резултат от постоянството, дисциплината и усилената работа в залата. „Сините камъни“ за пореден път доказаха, че Сливен е сред водещите шахматни центрове в страната.