ПЕЯ, ДОКАТО РИСУВАМ – УРОК ПО РОДОЛЮБИЕ

02.03.2026 17:51 , Невелина Кикьова (X СОУ )

СУ "Й. Йовков" (X) | България

Учениците от 5. А клас реализираха вдъхновяващ междупредметен проект „Пея, докато рисувам“, посветен на Националния празник на България – 3 март, Освобождението на страната.

В часовете по музика те разучиха и изпълниха песента „Татковина“ по текст на Петко Р. Славейков и музика на Емануил Манолов. Със старание и вълнение петокласниците предадоха чрез изпълнението си любовта към родината, уважението към историческото минало и признателността към героите, отдали живота си за свободата на България.

В часовете по изобразително изкуство учениците пресъздадоха в рисунки своето виждане за 3 март. В творбите им оживяха героични сцени, българското знаме, портрети на революционери и ключови исторически моменти. Част от рисунките бяха посветени на Васил Левски и събития от Руско-турска война, превърнали се в символ на саможертва и стремеж към свобода.

Проектът обедини музиката и изобразителното изкуство в силно емоционално послание – че родината е ценност, която трябва да пазим, обичаме и почитаме. Чрез песента и цветовете учениците показаха познания за историята и гордост от своята принадлежност.

С тази инициатива петокласниците доказаха, че когато изкуството и знанието се съчетават, се раждат вдъхновение, творчество и истинско родолюбие. Честит празник, България!