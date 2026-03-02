Сливен, кратки вечерни новини, 02.03.2026 г., понеделник

02.03.2026 16:15 , Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)

Излъчване: Туида Нюз | Сливен | преди 4 часа | 102

Състезателите на ШК „Сините камъни“ преживяха изключително успешен уикенд, след като спечелиха общо седем медала от 11-ото издание на турнира „Свобода“, проведен на 28 февруари в Раднево.

На 2 март 2026 г., в навечерието на Националния празник на България, в централното фоайе на Регионална библиотека „Сава Доброплодни“ в Сливен беше открита художествено-документалната изложба „Пътят към свободата“.

Община Сливен организира обществено обсъждане във връзка с предстояща промяна в организацията на движението по улиците „Владислав Очков“ и „Пейо Яворов“ в Сливен.

Ралица Иванова и Надя Абдел Хай Али – талантливи изпълнителки от клуба за поп и рок певци "Ритъм" към „ВК Сливен“ – записаха поредно отлично представяне на международния конкурс „Път към славата“.

Легендата на българската борба и петкратна световна шампионка Станка Златева празнува вчера рожден ден.

Д-р Таня Праматарова – началник на Отделението по неонатология към МБАЛ „Д-р Иван Селимински-Сливен“, отправи думи на благодарност към семейство Калеви - от своята сватба те са събрали сума, с която е закупен перфузор за отделението.

Районната избирателна комисия (РИК) в Сливен проведе първото си заседание и прие 10 решения, свързани с организацията на предстоящите парламентарни избори.