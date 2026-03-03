3 март в Сливен

03.03.2026 12:29 , Канцелария (Сливенска митрополия)

На 3 март, на националния празник бе отслужен Благодарствен молебен на площад „Хаджи Димитър“ в гр. Сливен.

Молитвеното последование бе възглавено от Негово Високопреосвещенство Сливенския митрополит Арсений в съслужение със ставрофорен иконом Евгений Янакиев, иконом Панайот Сотиров – духовен надзорник и свещеници от града.

На молебена присъстваха кметът на гр. Сливен г-н Стефан Радев, областният управител г-н Маринчо Христов, председателят на Общинския съвет Сливен г-н Димитър Митев, представители на местната и държавната власт, общественици, ученици от училищата на града и множество народ дошли да почетат празника.

В словото си митрополит Арсений подчерта, че делото на Освобождението не е просто политически акт, нито само военна победа, а преди всичко духовно събитие. Той изтъкна, че без вярата, която е съхранила българския народ през вековете на изпитание, нямаше да има нито национално съзнание, нито жажда за свобода. „Свободата – каза владиката – не започва от оръжието, а от сърцето. Народ, който забрави Бога, рискува да изгуби и свободата си.“

В края на молебена изпято многолетствие за митрополит Арсений, за българския народ, за управляващите, за войнството и за всички присъстващи.