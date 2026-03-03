03.03.2026 13:46 , Връзки с обществеността (Община Сливен)

Излъчване: Община Сливен | Сливен | преди 17 минути | 0

На Трети март – Деня на освобождението и Национален празник на Република България, в Сливен се проведе общоградска церемония. Проявата на площад „Хаджи Димитър“, събрала множество публика, започна с военен ритуал и издигане на националното знаме.

За една от най-значимите дати в българската история, превърнала се в символ на национална гордост, духовност и свобода, говори кметът Стефан Радев.

„Санстефанска България е един идеал, който никога не влиза в сила. Предвидено е всички български територии да влязат в границите на нашата страна. Няколко месеца по-късно, обаче, на Берлинския конгрес през юли 1878 г., България е разпокъсана. Този разрив, това разпокъсване, ще създадат българския национален въпрос – за обединението на българите, който години напред ще предопределя политиката на България, която не е получила свободата си даром“, подчерта кметът. В днешния паметен ден той посочи още, че са различни и дълги пътищата, по които българският народ върви към своята свобода – за независимо образование, за независима българска църква и национално-освободителната борба. По думите му актът в Сан Стефано през 1878 г. не би бил възможен без легиите на Раковски, четите на Панайот Хитов, на Хаджи Димитър и Стефан Караджа, революционните комитети на Васил Левски, Априлското въстание, на които един от четирите центъра е именно Сливен, без подвига на Стоил войвода, четите на Христо Ботев, Таньо войвода, българското опълчение. Много свидни жертви е дал нашият народ за своята свобода.

„Уроците, които ни дава Трети март и историята на България са много. Свободата не е даденост и не е гарантирана. Днес виждаме, че дневният ред се променя и той не е същият, както след Втората световна война. Свят, в който международното право гарантираше реда и мира по земята. Връщаме се към един модел на правото на силните в икономически, във военен и в технологичен план“, посочи Стефан Радев. Това според него само потвърждава колко правилен път е извървяла България през последните години. В момента България е напълно интегрирана в най-голямата демократично-културна общност в света, в най-големия икономически съюз, в най-голямата военна общност в световен план. Това, споре сленския градоначалник, е голямата гаранция за българската сигурност и просперитет. „Трябва, обаче и да помним уроците на историята, че нищо не е необратимо и всичко много лесно може да бъде пропиляно, ако не се борим за това да го съхраним и развием. Днес си спомняме за всички онези, цялата плеяда наши възрожденци, които със своя живот и дело направиха така, че днес ние да живеем в свободна и независима България. Да живее България! Честит празник!, завърши кметът.

Последва благодарствен молебен за здраве и добруване на българския народ, отслужен от Сливенския митрополит Арсений.

Церемонията завърши с полагане на венци и цветя пред паметника на Хаджи Димитър и сливенските възрожденци. В ритуала се включиха кметът Стефан Радев, Сливенският митрополит Арсений и духовници, народни представители от Сливенски избирателен район, председателят на Общинския съвет Димитър Митев и общински съветници, областният управител Маринчо Христов, полк. Любомир Вачев – командир на 13-о Бригадно командване, директори и представители на институции и организации в Сливен. Цветя на признателност поднесоха още културни институти, учебни заведения, военно-патриотични съюзи, исторически дружества и граждански сдружения, политически партии, организации, граждани.

Трети март е дата, която времето е превърнало в легенда, в песен и пример, в символ на изстраданата свобода и надежда за по–добро бъдеще. Законна е гордостта на Сливен, защото неговото име е изписано с ярки букви в летописната книга на България. В Сливен зазвучават Чинтуловите песни, които в годините на робството зоват към борба. Сливен и Сливенският регион са един от големите центрове на хайдушкото движение. Сливен е в първите редици на борбата за самостоятелна българска църква, във формирането на българското опълчение и участието му в Освободителната война.

Днешната тържествена церемония по повод 148-ата годишнина от Освобождението на България от османско иго, се организира от Община Сливен, Сливенска митрополия и 13-о Бригадно командване.