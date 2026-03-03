03.03.2026 13:56 , Ивелина Тодорова (ОУ "Панайот Хитов")

Излъчване: ОУ "П. Хитов" (VII) | България | преди 30 минути | 30

В групата за Целодневна организация на учебния ден (ЦОУД) с преподавател Марияна Добрева, класната стая се превърна в истинска занаятчийска работилница. Учениците от 1. и 2. клас се потопиха в магията на традициите, като сами изтъкаха българския трибагреник на ръчен стан.

Под вещото ръководство на своята учителка, децата се запознаха отблизо с един от най-старите български занаяти – тъкачеството. С много търпение и прецизност, малките тъкачи преплитаха белите, зелените и червените нишки, за да вдъхнат живот на националния ни символ.

Какво научиха децата?

Това занимание не беше просто урок по ръчен труд. Работата със стан помогна на децата да развият:

• Фина моторика и концентрация: Тъкането изисква внимание към всеки детайл.

• Търпение: Създаването на нещо красиво отнема време и старание.

• Екипна работа: Учениците се редуваха и си помагаха, за да завършат общия проект.

„За децата беше вълнуващо да видят как от обикновени конци под пръстите им се ражда знамето, пред което всички стоим мирно“, споделя г-жа Добрева.