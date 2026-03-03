Патриотичен дух и единство: 3-ти март в ОУ „Панайот Хитов“

03.03.2026 13:59 , Ивелина Тодорова (ОУ "Панайот Хитов")

В последния учебен ден преди националния празник, училищната общност на ОУ „Панайот Хитов“ се събра задружно, за да почете 148-ата годишнина от Освобождението на България. Празненството превърна училищния ден в тържество на родолюбието, изпълнено с много гордост и силни емоции.

Магията на българското изкуство

Празничната атмосфера бе изтъкана от таланта на ученици от различни възрасти. Вокална група „Сладурани“ развълнува присъстващите с чистите си гласове и песен, посветена на Майка България, която внесе неповторимо чувство за святост. Към тях се присъединиха и възпитаниците от 5-и, 6-и и 7-и клас, които с плам в очите рецитираха емблематични стихове за подвига на героите и вечния стремеж към свобода.

Цветен щрих и много енергия добавиха танцьорите от групата за народни танци „Млади хороводци“. Техните изпълнения напомниха за богатството на българския фолклор и заредиха всички с празнично настроение.

Единство в ритъма на хорото

Най-впечатляващият символ на общността в ОУ „Панайот Хитов“ бе общото право хоро, което обедини присъстващите в края на празника. В него се включиха всички – от най-малките ученици до учителите и ръководството. Хванати за ръце, те доказаха, че традициите са живи и че единството е най-голямата сила на нашия народ.

„Да помним историята си и да носим България в сърцата си – това е най-важният урок, който научихме.“