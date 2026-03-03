03.03.2026 15:00 , Връзки с обществеността

Излъчване: Община Сливен | Сливен | преди 38 минути | 37

Кметът Стефан Радев връчи наградите на традиционната лекоатлетическа щафета „Освободител“, която се проведе днес в Сливен. Проявата е посветена на Трети март – Националния празник на България. Днес беше 61-ото издание на една от най-старите спортни надпревари, провеждани на територията на страната.

„Винаги с особено вълнение присъствам на награждаването, защото аз съм участвал в щафетата и това ме връща назад във времето. Радвам се, че нашият град продължава да пази тази традиция и има интерес от младите хора на Сливен към спортната надпревара“, каза кметът пред участниците в щафета „Освободител“.

В нея се включиха момичета и момчета от 5-7 клас, юноши и девойки 8-10 клас и 11-12 клас. Състезателното трасето от 1000 м беше разделено на 8 поста. Участваха общо 20 училищни отбора със 160 деца.

Стартът бе даден в 12 ч. на пл. „Хаджи Димитър“ - пред входа на Съдебната палата. Трасето продължи по бул. „Цар Освободител“, надясно по бул. „Цар Симеон“, по ул. „Генерал Скобелев“ – в посока към полицията, включване по ул. „Великокняжевска“. Финалът и награждаването се състояха на пл. „Хаджи Димитър“.

Организатор на лекоатлетическата щафета „Освободител“ е Община Сливен, която е възложила изпълнението на Център за подкрепа за личностно развитие – Детски комплекс и Спортен клуб по лека атлетика „Михаил Желев“.

Община Сливен осигури индивидуални награди за всеки един участник в училищен отбор, а за победителите от първо до трето място - купи и спортни якета.

Ето и списък с наградените:

5-7 клас

1. ОУ „Д-р Иван Селимински“

2. ППМГ „Д. Чинтулов“

3. ОУ „ П. К. Яворов“

4. ОУ „Елисавета Багряна“

5. СУ „К. Константинов“

6. ОУ „Д. Петров“

7. ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“

8. ОУ „Христо Ботев“

9. ОУ „П. Хитов“

10. ОУ „Братя Миладинови“ - Зл. Войвода

8-10 клас

1. ПГПЗЕ „З. Стоянов“

2. ПГИ „ Проф. д-р Д. Табаков“

3. ППМГ „Добри Чинтулов“

4. ПГХТ „Акад. Н. Неделчев“

11-12 клас

1. ПГПЗЕ „З. Стоянов“

2. ППМГ „Д. Чинтулов“

3. ПГСГ „Арх. Г. Козарев“