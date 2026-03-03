Честит 3 март

03.03.2026 14:25 , ОУ "Е. Багряна" (XII) (ОУ "Е. Багряна" (XII))

По случай Националния празник на България – 3 март, учениците от ЦОУД от 1. клас отбелязаха деня с вдъхновение и родолюбие.

Децата изработиха тематични книжки, посветени на Освобождението, и създадоха впечатляващ 3D модел на Паметника на свободата на връх Шипка – символ на героизма и саможертвата. Всяко дете нарисува българския трибагреник, а всички заедно обединиха творбите си и създадоха най-дългото знаме – знак на единство и гордост.

С много старание и ентусиазъм първокласниците показаха своята обич към България.