Честит 3 март

По случай Националния празник на България – 3 март, учениците от ЦОУД от 1. клас отбелязаха деня с вдъхновение и родолюбие.
Децата изработиха тематични книжки, посветени на Освобождението, и създадоха впечатляващ 3D модел на Паметника на свободата на връх Шипка – символ на героизма и саможертвата. Всяко дете нарисува българския трибагреник, а всички заедно обединиха творбите си и създадоха най-дългото знаме – знак на единство и гордост.
С много старание и ентусиазъм първокласниците показаха своята обич към България.