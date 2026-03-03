03.03.2026 15:44 , Диспечер (ВиК Сливен)

Излъчване: ВиК-Сливен | България | преди 15 минути | 0

"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" ООД уведомява своите потребители, че поради извършване на профилактика на електропреносната мрежа на 04.03.2026г. от 09:00ч. до 17.00ч. ще бъде нарушено водоподаването на с. Крушаре, с. Гергевец и с. Самуилово. "Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.