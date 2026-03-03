Сливен, кратки вечерни новини, 03.03.2026 г., вторник

03.03.2026 15:56 , Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)

В Сливен се проведе 61-вото издание на традиционната лекоатлетическа щафета „Освободител“, посветена на Трети март – Националния празник на България.

На 3 март – Деня на освобождението и национален празник на България – в Сливен се състоя тържествена общоградска церемония на площад „Хаджи Димитър“.

ГЕРБ-Сливен се включи в тържествената церемония по случай Националния празник на България – 3 март.

Председателят на общинския съвет в Сливен Димитър Митев поздрави жителите на община Сливен с 3 март - Националния празник на България.

Внук на кмет от епохата на социализма най-вероятно ще води листата на Румен Радев в Сливен, според неофициални данни това е Петър Витанов.

Д-р Таня Праматарова – началник на Отделението по неонатология към МБАЛ „Д-р Иван Селимински-Сливен“, отправя думи на благодарност към семейство Калеви - от своята сватба те са събрали сума, с която е закупен перфузор за отделението.

В навечерието на 28 февруари – Международния ден на хората с редки болести, пред сградата на Община Сливен се проведе събитие в подкрепа на хората, живеещи с редки заболявания, и техните семейства.