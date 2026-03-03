Горди сме с вас

В празничния ден на 3 март отборът на ОУ „Елисавета Багряна“ – Сливен се включи в традиционната лекоатлетическа щафета „Освободител“, която започна от централния площад в града.
Сред силна конкуренция от 12 училища нашите ученици завоюваха четвърто място — резултат, постигнат с воля, дисциплина и истински спортен дух!
Благодарим на всички участници за достойното представяне и за това, че защитиха името на училището ни в деня на Националния празник.
Специални благодарности на г-н Николай Колев и г-н Ивайло Христов за отдадеността, професионализма и вдъхновението, с които водят и подкрепят своите ученици.
Гордеем се с вас!
Да живее България!