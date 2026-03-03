Горди сме с вас

03.03.2026 15:58 , ОУ "Е. Багряна" (XII) (ОУ "Е. Багряна" (XII))

В празничния ден на 3 март отборът на ОУ „Елисавета Багряна“ – Сливен се включи в традиционната лекоатлетическа щафета „Освободител“, която започна от централния площад в града.

Сред силна конкуренция от 12 училища нашите ученици завоюваха четвърто място — резултат, постигнат с воля, дисциплина и истински спортен дух!

Благодарим на всички участници за достойното представяне и за това, че защитиха името на училището ни в деня на Националния празник.

Специални благодарности на г-н Николай Колев и г-н Ивайло Христов за отдадеността, професионализма и вдъхновението, с които водят и подкрепят своите ученици.

Гордеем се с вас!

Да живее България!