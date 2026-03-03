Скъпи съграждани, жители на област Сливен,

03.03.2026 16:07 , Димитър Милков (Областна администрация Сливен)

Излъчване: Област Сливен | България | преди около 1 час | 46

На 3-ти март свеждаме глава пред подвига на героите и си припомняме цената на Свободата. Националният празник на Република България е ден на памет, гордост и отговорност.

Извоюваната Свобода не е просто исторически факт – тя е дълг. Дълг да пазим държавността, да отстояваме единството си и да работим с достойнство за бъдещето на България.

Българската история е пропита от изпитания, пред които са били изправяни предците ни, но за нас, днешните поколения, тя е нашата опора. Тя ни учи, че когато сме единни и водени от любов към Родината, можем да преодолеем всяко предизвикателство и да градим държава, в която децата ни да живеят свободно и достойно.

Нека бъдем достойни наследници на онези, които извоюваха свободата ни. Нека с делата си доказваме, че България е каузата, която ни обединява. Нека наистина работим за нашата чиста и свята Република!

Честит Национален празник!

Да живее България!

Инж. Маринчо Христов

Областен управител на Област Сливен