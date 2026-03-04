С концерт на сливенския фолклорен ансамбъл приключиха честванията по повод Трети март

04.03.2026 08:00 , Връзки с обществеността (Община Сливен)

Излъчване: Община Сливен | Сливен | преди около 1 час | 39

С концерт на сливенския Ансамбъл за народни песни и танци приключиха тържествата в Града под Сините камъни за Трети март – Националния празник на България.

Залата на Драматичен театър „Стефан Киров“ се изпълни със зрители от различни възрасти, дошли да споделят празничната емоция на деня и да се насладят на красотата на българския фолклор.

От сцената артистите на Ансамбъла подариха на публиката незабравимо преживяване от изпълнения, в които откроиха богатството и разнообразието на българската култура и фолклор. Изпълненията не само забавляваха жителите и гости на Сливен. Те напомниха чрез красотата на изкуството, колко важно е хората да са обединени около общи ценности и традиции, напомняйки за важността на българската културна идентичност и история.

С няколко общоградски прояви днес Сливен отбеляза Трети март. Тържествена церемония на централния градски площад, лекоатлетическа щафета, която се слави като една от най-старите спортни надпревари в страната и фолклорен концерт.

Организатори на събитията по повод 148-ата годишнина от Освобождението на България от османско иго, бяха Община Сливен, Сливенска митрополия, 13-о Бригадно командване, Център за подкрепа за личностно развитие – Детски комплекс и Ансамбъл за народни песни и танци.