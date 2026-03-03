03.03.2026 22:48 , Ивелина Тодорова (ОУ "Панайот Хитов")

Излъчване: ОУ "П. Хитов" (VII) | България | преди 39 минути | 30

На националния празник на България – Трети март, учениците на ОУ „Панайот Хитов“ за пореден път доказаха, че носят в себе си не само висок спортен дух, но и дълбоко преклонение пред историята. Нашите лекоатлети взеха участие в емблематичната 61-ва лекоатлетическа щафета „Освободител“, която по традиция изпълни улиците на Сливен с енергия и празнично настроение.