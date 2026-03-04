Изложба за българската традиционна носия гостува в Природо-научния музей в Котел

04.03.2026 09:35 , Людмила Калъпчиева

Природо-научен музей – Котел е домакин на изложбата „Традиционната носия на българката – опознаване чрез картини, лекции и работилници“ с автор Дора Куршумова. Експозицията може да бъде разгледана до 10 март включително.

Посетителите имат възможност да видят 25 живописни творби, изпълнени в техниката восъчен батик. Картините представят жени, облечени в традиционни носии от различни краища на България и чрез богатата си орнаментика, цветове и детайли разкриват красотата и символиката на българската народна премяна.

Специално внимание е отделено на божигробската престилка – характерен елемент от котленската хаджийска носия, съхранен през вековете като знак за духовност и принадлежност.

Инициативата се реализира с подкрепата на Национален фонд „Култура“ и съчетава художествена изложба с образователни лекции и творчески работилници. До момента събития от проекта са проведени в Националното училище за фолклорни изкуства „Филип Кутев“ и в Центъра за подкрепа за личностно развитие – Котел, като интересът към темата продължава да расте.