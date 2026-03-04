Котел отбеляза тържествено 148 години от Освобождението на България

04.03.2026 09:46 , Людмила Калъпчиева

Излъчване: Туида Нюз | Сливен | преди 37 минути | 40

Хубавото слънчево време събра десетки жители и гости на Котел на централния площад „Възраждане“, където тържествено бяха отбелязани 148 години от Освобождението на България.

Празничната церемония започна с издигане на националното знаме на Република България, последвано от слово на кмета на община Котел Коста Каранашев и полагане на венци и цветя в знак на признателност към освободителите на страната ни.

В своето приветствие кметът подчерта, че Трети март е денят, в който България поставя основите на своето свободно европейско развитие. „Свободата не е даденост. За свободата се воюва и се гради всеки ден“, заяви той и призова присъстващите да пазят паметта за саможертвата на хилядите българи, дали живота си за свободата на отечеството.

Коста Каранашев акцентира и върху необходимостта от осъзнат патриотизъм не само в празничните дни, а и в ежедневните действия на всеки гражданин. Той припомни значимата роля на Котел в епохата на Българското възраждане и делото на Георги Раковски, като отправи послание към присъстващите: „Бъдете свободни в душите и в помислите си. Следвайте мечтите си и нека те бъдат свързани с благото на България.“

Празничната програма продължи с изпълнения на деца и младежи от ДГ „Дъга“, НЧ „Съгласие-Напредък 1870“ и ЦПЛР – гр. Котел, които с песни, рецитали и инструментални изпълнения допринесоха за тържествената атмосфера.

Трети март отново обедини котленци около паметта за героите и вярата, че свободата е жива, когато се пази и отстоява с дела. В този празничен ден площад „Възраждане“ се превърна в символ на признателност, достойнство и надежда за бъдещето на България.