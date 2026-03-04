Сливен. Новини от източника. Последни новини

Котел отбеляза тържествено 148 години от Освобождението на България

, Людмила Калъпчиева

Излъчване: Туида Нюз | Сливен | преди 37 минути | 40

Котел отбеляза тържествено 148 години от Освобождението на България

Хубавото слънчево време събра десетки жители и гости на Котел на централния площад „Възраждане“, където тържествено бяха отбелязани 148 години от Освобождението на България.

Празничната церемония започна с издигане на националното знаме на Република България, последвано от слово на кмета на община Котел Коста Каранашев и полагане на венци и цветя в знак на признателност към освободителите на страната ни.

В своето приветствие кметът подчерта, че Трети март е денят, в който България поставя основите на своето свободно европейско развитие. „Свободата не е даденост. За свободата се воюва и се гради всеки ден“, заяви той и призова присъстващите да пазят паметта за саможертвата на хилядите българи, дали живота си за свободата на отечеството.

Коста Каранашев акцентира и върху необходимостта от осъзнат патриотизъм не само в празничните дни, а и в ежедневните действия на всеки гражданин. Той припомни значимата роля на Котел в епохата на Българското възраждане и делото на Георги Раковски, като отправи послание към присъстващите: „Бъдете свободни в душите и в помислите си. Следвайте мечтите си и нека те бъдат свързани с благото на България.“

Празничната програма продължи с изпълнения на деца и младежи от ДГ „Дъга“, НЧ „Съгласие-Напредък 1870“ и ЦПЛР – гр. Котел, които с песни, рецитали и инструментални изпълнения допринесоха за тържествената атмосфера.

Трети март отново обедини котленци около паметта за героите и вярата, че свободата е жива, когато се пази и отстоява с дела. В този празничен ден площад „Възраждане“ се превърна в символ на признателност, достойнство и надежда за бъдещето на България.

Снимки: Община Котел

Снимки

Котел отбеляза тържествено 148 години от Освобождението на България
Котел отбеляза тържествено 148 години от Освобождението на България
Котел отбеляза тържествено 148 години от Освобождението на България
Котел отбеляза тържествено 148 години от Освобождението на България
Котел отбеляза тържествено 148 години от Освобождението на България
Котел отбеляза тържествено 148 години от Освобождението на България
Котел отбеляза тържествено 148 години от Освобождението на България

Реклама