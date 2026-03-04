Нова Загора отбеляза тържествено 148 години от Освобождението на България

04.03.2026 09:54 , Людмила Калъпчиева

Туида Нюз | Сливен

На 3 март 2026 г. Нова Загора с чувство на дълбока признателност и гордост отбеляза 148-ата годишнина от Освобождението на България. Пред Народно читалище „Д. П. Сивков – 1870“ жители и гости на града се събраха, за да сведат глава в знак на почит към героите, извоювали свободата на Родината, и да засвидетелстват своята обич към България.

Сред официалните гости на тържеството бяха кметът на Община Нова Загора Галя Захариева и нейният екип, общественият посредник Нейчо Минчев, общински съветници, кметове на населени места, както и представители на образователни и културни институции. В своето слово кметът Галя Захариева подчерта значението на историческата памет и отговорността да съхраняваме свободата като най-скъп завет. „Днес нашата задача е ясна: да пазим свободата чрез единство, да предаваме историята с уважение и да гледаме напред със самочувствие, а не със страх“, отбеляза тя.

Тържеството започна с емоционалния хайдушки монолог на Йордан Янев от Сливен, който развълнува присъстващите и ги върна към героичните страници от българската история. След него се състоя ритуалът по издигане на националния флаг – вдъхновяващ момент на единство, в който трибагреникът се издигна над Нова Загора като символ на чест, памет и надежда.

В знак на признателност до знамето застанаха изявени новозагорци, чиито постижения прославят родния град – младата лекоатлетка Симона Гочева, отличена като „Спортист на Община Нова Загора за 2025 г.“, световният шампион Жулиан Колев от СК „Оренда“, представители на Фолклорна група „Неранза“ с ръководител Дима Йорданова и мл. инспектор Юри Борисович Дзобелов от РСПБЗН – Нова Загора, отличен за проявен професионализъм, смелост и всеотдайност. Тяхното присъствие символизира приемствеността между героичното минало и достойното настояще на общината.

В празничната програма се включиха малките таланти от клас „Народно пеене“ към Школа по изкуствата „Илия Аврамов“ с ръководител Велина Стайкова, Детско-юношеският фолклорен ансамбъл „Загорчета“ с ръководител Ивелин Иванов, Детската вокална група „Усмивчици“ към НЧ „Напредък-2001“ с ръководител Дима Йорданова, Мажоретният състав при Община Нова Загора с ръководител Деница Кирчева и Танцова школа „All Steps“ с ръководители Павлина и Стоян Петрови. Със своите изпълнения те внесоха настроение и превърнаха празника в истинско тържество на българския дух.

Събитието се превърна в урок по родолюбие и признателност – доказателство, че свободата е ценност, която трябва да пазим и предаваме на идните поколения.