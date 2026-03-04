Сливен. Новини от източника. Последни новини

Нова Загора отбеляза тържествено 148 години от Освобождението на България

, Людмила Калъпчиева

Излъчване: Туида Нюз | Сливен | преди 29 минути | 32

Нова Загора отбеляза тържествено 148 години от Освобождението на България

На 3 март 2026 г. Нова Загора с чувство на дълбока признателност и гордост отбеляза 148-ата годишнина от Освобождението на България. Пред Народно читалище „Д. П. Сивков – 1870“ жители и гости на града се събраха, за да сведат глава в знак на почит към героите, извоювали свободата на Родината, и да засвидетелстват своята обич към България.

Сред официалните гости на тържеството бяха кметът на Община Нова Загора Галя Захариева и нейният екип, общественият посредник Нейчо Минчев, общински съветници, кметове на населени места, както и представители на образователни и културни институции. В своето слово кметът Галя Захариева подчерта значението на историческата памет и отговорността да съхраняваме свободата като най-скъп завет. „Днес нашата задача е ясна: да пазим свободата чрез единство, да предаваме историята с уважение и да гледаме напред със самочувствие, а не със страх“, отбеляза тя.

Тържеството започна с емоционалния хайдушки монолог на Йордан Янев от Сливен, който развълнува присъстващите и ги върна към героичните страници от българската история. След него се състоя ритуалът по издигане на националния флаг – вдъхновяващ момент на единство, в който трибагреникът се издигна над Нова Загора като символ на чест, памет и надежда.

В знак на признателност до знамето застанаха изявени новозагорци, чиито постижения прославят родния град – младата лекоатлетка Симона Гочева, отличена като „Спортист на Община Нова Загора за 2025 г.“, световният шампион Жулиан Колев от СК „Оренда“, представители на Фолклорна група „Неранза“ с ръководител Дима Йорданова и мл. инспектор Юри Борисович Дзобелов от РСПБЗН – Нова Загора, отличен за проявен професионализъм, смелост и всеотдайност. Тяхното присъствие символизира приемствеността между героичното минало и достойното настояще на общината.

В празничната програма се включиха малките таланти от клас „Народно пеене“ към Школа по изкуствата „Илия Аврамов“ с ръководител Велина Стайкова, Детско-юношеският фолклорен ансамбъл „Загорчета“ с ръководител Ивелин Иванов, Детската вокална група „Усмивчици“ към НЧ „Напредък-2001“ с ръководител Дима Йорданова, Мажоретният състав при Община Нова Загора с ръководител Деница Кирчева и Танцова школа „All Steps“ с ръководители Павлина и Стоян Петрови. Със своите изпълнения те внесоха настроение и превърнаха празника в истинско тържество на българския дух.

Събитието се превърна в урок по родолюбие и признателност – доказателство, че свободата е ценност, която трябва да пазим и предаваме на идните поколения.

Снимки: Община Нова Загора

Снимки

Нова Загора отбеляза тържествено 148 години от Освобождението на България
Нова Загора отбеляза тържествено 148 години от Освобождението на България
Нова Загора отбеляза тържествено 148 години от Освобождението на България
Нова Загора отбеляза тържествено 148 години от Освобождението на България
Нова Загора отбеляза тържествено 148 години от Освобождението на България
Нова Загора отбеляза тържествено 148 години от Освобождението на България
Нова Загора отбеляза тържествено 148 години от Освобождението на България
Нова Загора отбеляза тържествено 148 години от Освобождението на България
Нова Загора отбеляза тържествено 148 години от Освобождението на България
Нова Загора отбеляза тържествено 148 години от Освобождението на България
Нова Загора отбеляза тържествено 148 години от Освобождението на България
Нова Загора отбеляза тържествено 148 години от Освобождението на България

Реклама