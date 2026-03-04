Информационен бюлетин на ОД МВР - Сливен за 04.03.2026 г.

04.03.2026 10:40 , Людмила Калъпчиева

ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН

ЗА ВЪЗНИКНАЛИТЕ ПРОИЗШЕСТВИЯ НА ТЕРИТОРИЯТА НА

ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР – СЛИВЕН

ЗА ВРЕМЕТО ОТ 06,00 ЧАСА НА 02.03.2026 Г. ДО 06,00 ЧАСА НА 04.03.2026 Г.

Сливен: Притежание на наркотици са установили полицейски служители от участък „Надежда“ при патрулна дейност на 3 март в град Сливен. Около 00,15 часа, на бул. „П. Хитов“, е извършена проверка на 37-годишен криминално проявен мъж от град Сливен. В него е намерено и иззето пакетче, съдържащо бяло кристалообразно вещество, което е реагирало положително пир теста за наркотици. Мъжът е задържан за 24 часа. По случая е образувано досъдебно производство.

Служители на РУ-Сливен работят по взломна кражба от търговски обект в сливенския квартал „Дружба“. Сигналът е подаден на 3 март в 08,20 часа. По данни на заявителя от обекта са откраднати хранителни продукти, инвентар и електрически велосипед с неустановена марка на стойност около 1400 евро. По случая е образувано досъдебно производство.

Твърдица: 30-годишен водач на лек автомобил „БМВ“ е хванат да управлява след употреба на алкохол над допустимото. Проверката е извършена на 3 март в 23,10 часа в град Твърдица. Пробата за употреба на алкохол, извършена на място с техническо средство, е показала положителен резултат над 1,2 промила /2,61 промила/. Водачът е задържан за 24 часа. По случая е образувано бързо производство.

Пожарна безопасност и защита на населението

На 03.03.2026 г., в 02,31 часа, в РСПБЗН – Сливен е получен сигнал за пожар в къща, намираща се във вилна зона „Лозарски връх“ край град Сливен. Произшествието е ликвидирано от 2 екипа на РСПБЗН-Сливен. Пострадали няма. Унищожени са покривна конструкция 60 кв. м., техника, домашно имущество, дограма и други. Спасена е сградата. Причината за пожара е в процес на установяване.