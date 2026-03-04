AMD и Nutanix обявиха стратегическо партньорство за Open Enterprise AI

04.03.2026 11:23 , Людмила Калъпчиева

Излъчване: Туида Нюз | Свят | преди 34 минути | 24

AMD и Nutanix обявиха многогодишно стратегическо партньорство за съвместно разработване на отворена, пълнофункционална платформа за AI инфраструктура, предназначена да поддържа Agentic AI приложения навсякъде.

Подкрепено от инвестиция от 250 милиона долара на AMD, това сътрудничество интегрира AI хардуера и софтуера на AMD с облачните платформи на Nutanix, за да предложи на предприятията отворено, високопроизводително решение, осигуряващо гъвкавост за внедряване на усъвършенствани приложения с изкуствен интелект в хибридни среди.

Допълнителни подробности ще намерите ТУК .