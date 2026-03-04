AMD пусна 5то поколение AMD EPYC 8005 сървърни процесори

AMD обяви 5-то поколение сървърни процесори AMD EPYC 8005, проектирани да отговорят на икономическите и оперативните предизвикателства на мащабируемата vRAN. Създадени за разпределени, изчислително интензивни vRAN натоварвания, сървърните процесори AMD EPYC 8005 позволяват на операторите и партньорите да внедряват ефективни, мащабируеми платформи, пригодени за периферни обекти с ограничено пространство и мощност, осигурявайки оптимизирана производителност и последователни vRAN операции в голям мащаб. Можете да научите повече тук.