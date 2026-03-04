Гостуващ спектакъл „Домът на нашите мечти“ ще бъде представен в зала „Зора“

04.03.2026 12:20 , Людмила Калъпчиева

На 12 март (четвъртък) от 19:00 часа в зала „Зора“ ще се състои гостуващият спектакъл „Домът на нашите мечти“ от британския драматург Филип Ридли. Постановката е режисирана от Васил Дуев-Тайг и събира на сцената популярните актьори Бойко Кръстанов, Бориса Сарафова-Черкелова и Койна Русева.

Спектакълът разказва историята на младата двойка Джил и Оли, които мечтаят да се сдобият със собствен дом преди раждането на първото си дете. Когато мистериозната Мис Дий им предлага възможност да осъществят желанието си, но при необичайни условия, те се изправят пред въпроса докъде са готови да стигнат, за да сбъднат мечтите си.

„Домът на нашите мечти“ е високоскоростна черна комедия, която провокативно разглежда теми като имотния пазар, бездомността, социалното неравенство и човешките амбиции. Вдъхновена от т.нар. „Ефект на Дидро“, постановката поставя въпроса как стремежът към все повече материални придобивки може да промени човешките желания и ценности.

Сценографията и костюмите са дело на Даниела Николчова, хореографията – на Филип Миланов, а музиката – на Явор Намлиев. Плакатът и визията са създадени от Теодора Симова, а фотограф на снимките е Иван Дончев.

Спектакълът е продукция на „Квазар Студио“ и е реализиран с финансовата подкрепа на Министерството на културата.

Билети могат да бъдат закупени на каса „Галерия“ или на телефони: 0878 860 787 и 0876 694 083.