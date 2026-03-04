Гостуващ спектакъл „Кошмарна комедия“ ще се играе в зала „Зора“

04.03.2026 15:40 , Людмила Калъпчиева

04.03.2026 15:40

На 18 март (сряда) от 19:00 часа в зала „Зора“ зрителите ще имат възможност да гледат гостуващия спектакъл „Кошмарна комедия“ от френския драматург Жан Поаре. Постановката е продукция на Драматично-куклен театър – Враца и е режисирана от Владлен Александров.

В ролите ще се превъплътят популярните актьори Кирил Ефремов, Антоанета Добрева – Нети, Поли Недкова, Ралица Ковачева-Бежан и Петър Данов.

Пиесата разказва забавната и изпълнена с неочаквани обрати история на петима герои, чиито съдби се заплитат в лабиринт от лъжи, недоразумения и комични ситуации. Една неосъществена изневяра поставя главния герой в абсурдна ситуация между три жени – съпругата, любовницата и майката на любовницата. От този момент нататък поредица от лъжи и недоразумения превръщат живота му в истински кошмар.

С характерния си хумор Жан Поаре създава динамичен и наситен сюжет, който предлага на зрителите едно забавно театрално пътешествие през любовта, ревността, семейните отношения и човешките слабости.

Билети за спектакъла могат да бъдат закупени на каса „Галерия“ или на телефони: 0878 860 787 и 0876 694 083.