Магичното цирково шоу „HEDON“ гостува в зала „Зора“ на 19 март

05.03.2026 07:48 , Людмила Калъпчиева

На 19 март (четвъртък) от 18:30 часа в зала „Зора“ публиката ще има възможност да се потопи в магията на цирковото изкуство със спектакъла „HEDON“ – цирк на сцена, който обещава зрелищно и вълнуващо преживяване.

Шоуто ще предложи впечатляващи акробатични изпълнения, артистични номера и силна визуална атмосфера, съчетани с музика и сценични ефекти. Публиката ще бъде пренесена в свят на фантазия, динамика и емоции, където сценичното изкуство оживява пред очите на зрителите.

„HEDON“ е спектакъл, подходящ за публика от всички възрасти и е отлична възможност за незабравимо преживяване за цялото семейство.

Билети за събитието могат да бъдат закупени онлайн в платформата grabo.bg.