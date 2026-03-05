05.03.2026 13:51 , Людмила Калъпчиева

Излъчване: Туида Нюз | Култура | преди 41 минути | 31

На 20 март (петък) от 19:00 часа в зала „Зора“ ще бъде представен гостуващият спектакъл „Солунските атентатори“ по текст на Георги Данаилов. Постановката е на Театър „Българска армия“, а режисьор е Иван Урумов.

Сценографията и костюмите са дело на Нина Пашова, музиката е на Дони (Добрин Векилов), а хореографията – на Филип Миланов. В спектакъла участват актьорите Иван Радоев, Ясен Атанасов, Владимир Матеев, Васил Дуев-Тайг, Симеон Дамянов, Йордан Ръсин, Милен Миланов, Александър Дойнов, Гергана Плетньова, Ели Колева, Лиза Шопова, Луизабел Николова и Йордан Алексиев.

„Солунските атентатори“ разказва за група млади мъже, водени от силната любов към свободата и съдбата на своя народ. Те са готови да пожертват всичко, за да променят бъдещето на България, осъзнавайки, че свободата често изисква висока цена.

Спектакълът представя не само героизма на революционерите, но и техните вътрешни борби – между страха и дълга, между живота и саможертвата. Чрез силни емоции и въздействащи сцени постановката напомня, че свободата е ценност, която се извоюва и защитава от хора с истинска обич към своята родина.

Билети могат да бъдат закупени на каса „Галерия“ или на телефони: 0878 860 787 и 0876 694 083.