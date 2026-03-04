Твърдица отбеляза тържествено 148 години от Освобождението на България

04.03.2026 14:13 , Людмила Калъпчиева

В Твърдица тържествено бе отбелязана 148-ата годишнина от Освобождението на България. Празничният ден събра десетки граждани пред сградата на Общината, откъдето членовете на туристическо дружество „Чумерна“, с националния флаг в ръце, се отправиха към символичния за града връх „Кутра“, за да почетат паметта на предците ни.

Честването продължи с празничен концерт с участието на състави при НЧ „Св. св. Кирил и Методий 1914“, децата от ДГ „Щастливо детство“, ученици от СУ „Неофит Рилски“ и представители на Социалния дом в Твърдица. Богатата програма допринесе за тържествената атмосфера и съхрани духа на националната ни памет.

Слово по повод годишнината произнесе кметът на общината г-жа Мария Гвоздейкова-Златева. В изказването си тя подчерта значението на свободата, единството и родолюбието като ценности, които трябва да бъдат предавани на младото поколение.

Тържеството завърши с почетна проверка пред сградата на Общината и паметната плоча на освободителите в памет на местните и националните герои. Небето над Твърдица бе озарено от празнична заря – символ на признателност и вечна памет към загиналите за свободата на България.

На събитието присъстваха още председателят на Общински съвет – Твърдица Йордан Крълев, заместник-кметовете Ваня Ишмерова и Пламен Вълчинков, кметове на населени места, общински съветници, както и множество граждани и гости на града.