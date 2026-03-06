06.03.2026 08:19 , Людмила Калъпчиева

Култура

На 23 март (понеделник) от 19:00 часа в зала „Зора“ публиката ще има възможност да гледа гостуващия спектакъл „Капан за самотен мъж“ от френския драматург Робер Тома. Постановката е режисирана от Йосиф Сърчаджиев, със сценография и костюми на Петя Стойкова и музика на Иван Лечев.

В ролите ще се превъплътят популярните актьори Христо Пъдев, Владимир Димитров, Стоян Младенов, Луиза Григорова-Макариев, Емил Котев и Жени Александрова-Лечева.

Историята започва с на пръв поглед обикновена ситуация – младоженецът Даниел е изоставен от съпругата си Флоранс по време на медения им месец. Когато тя се завръща, за да сложи край на неговите тревоги, започват да се появяват съмнения и неочаквани въпроси. Дали жената е истинската му съпруга, или ловка измамница? Дали съпругът не страда от загуба на паметта? Или зад случващото се се крие добре планирана измама?

Постановката предлага напрегнат и изпълнен с обрати сюжет, в който комедията и мистерията се преплитат, а зрителят остава в напрежение до самия край.

Билети за спектакъла могат да бъдат закупени в книжарница „Видар“ и на телефон 0887 822 881.