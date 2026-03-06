Спектакълът „Мъжете предпочитат да излъжат“ гостува в зала „Зора“ на 25 мартт

06.03.2026 16:22 , Людмила Калъпчиева

Излъчване: Туида Нюз | Култура | преди 44 минути | 46

На 25 март (сряда) от 19:00 часа в зала „Зора“ ще бъде представен гостуващият спектакъл „Мъжете предпочитат да излъжат“ от френския драматург Ерик Асус. Постановката е на Драматичен театър „Невена Коканова“ – Ямбол, с превод и режисура на Владимир Петков и сценография на Жанета Иванова.

В ролите ще се превъплътят актьорите Димо Алексиев, Йоана Буковска-Давидова, Яна Бобева, Николай Ганчев, Галина Иванова, Волен Митев и Цветелина Кънева.

Комедията представя поредица от забавни ситуации, в които героите се оказват заплетени в мрежа от лъжи, недоразумения и неочаквани обрати. Историята показва, че нищо не е такова, каквото изглежда, а опитите да се прикрие истината често водят до още по-комични и абсурдни ситуации. Както подсказва и заглавието, лъжата може да има „къси крака“, но в тази история тя преминава през толкова много перипетии, че понякога дори най-проницателните трудно могат да ѝ хванат края.

Пиесата на Ерик Асус се поставя за първи път в България и обещава много смях, динамика и неочаквани обрати.

Билети могат да бъдат закупени в книжарница „Видар“ и на телефон 0887 822 881.