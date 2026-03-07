07.03.2026 07:38 , Людмила Калъпчиева

Излъчване: Туида Нюз | Култура | преди около 1 час | 60

На 26 март (четвъртък) от 19:00 часа в зала „Зора“ ще се състои концертът „Звездните тенори“ Vol. 2 – второ издание на популярния музикален проект с изцяло нова програма. Събитието ще бъде представено от Симфониета – Видин под диригентството на Петър Димитров.

В концерта ще участват четирима изявени тенори – именитият български оперен певец Марио Николов, гръцкият тенор Георгиос Филаделфевс, солистът на Музикалния театър „Стефан Македонски“ Стефан Петков и младият талантлив тенор Андрея Мирчев.

Под съпровода на оркестъра на Симфониета – Видин публиката ще има възможност да се наслади на най-популярните оперни и оперетни арии, както и на любими италиански канцонети, испански песни и шлагери от XX век. Концертът обещава незабравимо музикално преживяване за всички почитатели на красивата и стойностна музика.

Проектът „The Star Tenors“ е създаден по идея на тенора, режисьор и телевизионен водещ Марио Николов в сътрудничество с „Art Vox Association“.

Билети могат да бъдат закупени на касата на зала „Зора“ и на телефон 0879 405 418.