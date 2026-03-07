07.03.2026 14:40 , Людмила Калъпчиева

На 27 март (петък) от 17:00 часа в библиотека „Зора“ ще се състои творческа среща с журналиста и писател Росен Петров. Събитието е с вход свободен и кани всички любители на историята и литературата.

По време на срещата авторът ще представи интересни факти и малко известни истории от българската история, събрани в неговите книги. Сред тях са любопитни разкази за позабравени личности, важни исторически събития, забележителни места и реликви, както и есета, посветени на именни и безименни герои.

Росен Петров споделя, че след повече от 20 години, посветени на изследване на историята, е събрал в своето творчество десетки въпроси и отговори, които разкриват любопитни и вдъхновяващи моменти от миналото ни. Историите, които представя, са малки частици от паметта на народа – разкази, които ни помагат да разберем по-добре кои сме и какво ни прави българи.

Срещата обещава интересен разговор за историята, паметта и героите, оставили следа в българската съдба.