Приети решения на днешното правителствено заседание

Със свое постановление правителството одобри тарифата, по която партиите, коалициите и инициативните комитети ще заплащат предизборните предаванията по Българската национална телевизия (БНТ), Българското национално радио (БНР) и техните регионални центрове в рамките на предстоящата предизборна кампания за избор на народни представители на 19 април 2026 година.

Предизборната кампания се отразява в програмите на двете обществени медии под формата на клипове, диспути и други форми, договорени с представители на участниците в изборите по реда и условията, уредени в Изборния кодекс. Затова и тарифата е изготвена в съответствие с предложенията на ръководствата на двете обществени медии.

В предложената от БНТ тарифа параметрите и цените са идентични с тези, определени в тарифата при произвеждането на изборите за народни представители на 27 октомври 2024 година.

В предложението на БНР цените при агитационните клипове, хрониките, диспутите и другите форми са увеличени с до 5% спрямо тези за предишните избори. Увеличението е на база годишната инфлация в България за 2025 г. според официалните данни на Националния статистически институт, публикувани на 15 януари 2026 година. Добавена е нова услуга - дискусия в дигитален формат. За банери и ПР материали в дигиталните платформи е приложен нов принцип за остойностяване, наложен от технологичните промени, направени след актуализацията на сайтовете на БНР през месец декември 2025 г. и обединяването на всички програми в една категория „Избори 2026“.

Срокът за приемането на тарифата е не по-късно от 40 дни преди изборния ден. Своевременното й приемане е от изключително значение за нормалното протичане на предизборната кампания и нейното отразяване в програмите на обществените електронни медии.

Вицепремиерът Мария Недина е определена за председател на Централната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни, както и за председател на Националната комисия за борба с трафика на хора

Правителството прие Решение, с което определи вицепремиера Мария Недина за председател на Централната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни. С друго решение вицепремиерът Недина е определена за председател на Националната комисия за борба с трафика на хора

Съгласно законовите разпоредби председател на Централната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни и на Националната комисия за борба с трафика на хора е заместник министър-председател, определен с решение на Министерския съвет.

Във връзка с Указ № 57 на президента на Република България за назначаване на служебно правителство от 19 февруари 2026 г. се определя нов председател на двете комисии.

Марта Петрова е определена за председател на Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“

Правителството прие Решение за определяне на Марта Георгиева Петрова за председател на Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“ и за отмяна на т. 2 от РМС № 820 от 2025г., с която Бойко Рановски - заместник-председател на ДАБДП е определен за временно изпълняващ длъжността председател на ДАБДП считано от 1 декември 2025 г. до назначаването на титуляр.

Министерският съвет одобри позициите на България за участие в заседанието на Съвета на ЕС „Правосъдие и вътрешни работи”

Министерският съвет одобри позицията на България за участие в заседанието на Съвета на Европейския съюз „Правосъдие и вътрешни работи“, част „Правосъдие“, което ще се проведе на 6 март 2026 г. в Брюксел.

По време на срещата министрите на правосъдието са поканени да постигнат общ подход по предложението за Регламент за компетентността, приложимото право, признаването и изпълнението на мерки и сътрудничество за защита на възрастни лица.

Участниците ще обменят мнения и по темата, свързана с правната уредба на условията за упражняване на адвокатската професия в Европейския съюз и предвидените гаранции за независимостта на адвокатите в контекста на спазване на принципа на правовата държава.

Министрите ще обсъдят одобряването на Заключенията относно прилагането на Хартата на основните права на ЕС (ХОПЕС).

По време на заседанието ще се проведе и работен обяд, в рамките на който министрите ще разгледат темата относно продължаването на незаконната дейност на членове на организирани престъпни групи от местата за лишаването от свобода.

Кабинетът одобри също българските позиции за участие в заседанието на Съвета „Правосъдие и вътрешни работи”, формат „Вътрешни работи“, което ще се проведе на 5 март 2026 г. в гр. Брюксел, Кралство Белгия. Теми на заседанието ще бъдат: Изпълнение на приоритетите на цикъла на Шенгенския съвет: стимулиране на доброволното връщане; Координиран отговор на заплахата за вътрешната сигурност на ЕС от бивши и настоящи руски бойци; Въздействие на настоящата геополитическа обстановка върху вътрешната сигурност на ЕС: ситуацията в Сирия; Бъдещето на Европол; Външно измерение на миграцията с фокус върху Ливан и Либия.

Одобрено е финансиране на Министерството на отбраната

Правителството одобри финансиране на Министерството на отбраната в размер на 3 033 454 евро за извършване на плащанията за 2026 година, съгласно условията на Международен договор BU-P-AAL „Придобиване на мобилна ракетна (NSM) система за брегова отбрана (CDS) и свързаните е нея оборудване, резервни части, обучение и свързаната с тях поддръжка“ и на Международен договор BU-P-LBR „Мултифункционална система за разпространение на информация - Съвместна тактическа радиосистема (MIDS JTRS) и свързаната с нея поддръжка и оборудване“.

Военноморските сили, като част от Въоръжените сили на Република България, изпълняват основни дейности по гарантиране на националния суверенитет самостоятелно или във взаимодействие с останалите видове въоръжени сили и/или в коалиционен формат.

Защитата на морския суверенитет се осигурява изключително ефективно чрез използването на противокорабни крилати ракети, чиято зона на въздействие позволява бързо противодействие на заплахи на значителни дистанции и с висока точност.

Основен дял в изграждането на отбранителните способностите на Военноморските сили имат бреговите противокорабни ракетни комплекси, които са предназначени самостоятелно или във взаимодействие с ударните сили да водят бойни действия против надводен противник. Поради уникалните си способности, същите формират гръбнака на бреговата отбрана и защита на морските ни граници от море.

Придобиването на нов брегови противокорабен ракетен комплекс, с голям радиус на действие, ВМС ще разшири спектъра от изпълнявани задачи в национален и колективен формат, чрез които ще се генерират нови способности по възпиране и отбрана в националните морските пространства и гарантиране на морския суверенитет на Република България.

Същевременно ще се създадат условия за изпълнение на изискванията на НАТО за оперативна и технологична съвместимост и за разширяване на приноса на ВМС към колективната отбрана на страната.

Определен е съставът на правителствената делегация на Република България за участие в 14-ата Министерска конференция на Световната търговска организация

Министерският съвет прие Протоколно решение за определяне състава на правителствената делегация на Република България за участие в 14-ата Министерска конференция на Световната търговска организация (СТО). Тя ще се състои на 26-29 март 2026 г. в гр. Яунде, Камерун.

Министерската конференция, като висш орган на СТО, е упълномощена да взима решения по всички въпроси, свързани с многостранните споразумения и многостранните търговски преговори. Очаква се 14-ата Министерска конференция да вземе решения относно реформата на СТО и системата за уреждане на спорове в СТО, селското стопанство и продоволствената сигурност, въпросите на развитието и най-слабо развитите страни, субсидиите в рибарството, електронната търговия (Работна програма и мораториум върху облагането с мита на електронните трансмисии), търговията и екологичната устойчивост, и други важни въпроси.

Българската делегация ще бъде ръководена от представителя на Република България при СТО. В състава на делегацията са включени представители на Министерството на икономиката и индустрията и на Постоянното представителство на Република България към ЕС.

Министърът на икономиката и индустрията ще внесе за одобрение от Министерския съвет проект на позицията на българската страна за 14-ата Министерска конференция на СТО.

Одобрена е позицията на България за Съвета на ЕС по заетост и социална политика

Правителството одобри позицията на България за участие в заседанието на Съвета на ЕС по заетост и социална политика, което ще се проведе на 9 март 2026 г. в Брюксел.

По време на форума министрите ще проведат два дебата. По време на първата дискусия ще бъдат обсъдени политиките на държавите членки за подпомагане и икономическо активиране с цел предотвратяване на бедността и социалното изключване. Фокусът на втория дебат ще бъде поставен върху Европейския семестър за 2026 г. и темата за използване на изкуствения интелект за укрепване на качествената заетост и правата на работниците.

В рамките на дневния ред е предвидено одобряване на документи по теми в социалната сфера.

Одобрен е докладът с резултатите от редовното заседание на Съвета ЕКОФИН

Министерският съвет одобри доклада с резултатите от редовните заседания на Съвета на Европейския съюз по икономически и финансови въпроси (ЕКОФИН) и на Еврогрупата, които се проведоха на 16 и 17 януари 2026 г. в Брюксел.

По време на заседанието бяха обменени мнения по пакета за допълнителното пенсионно осигуряване - ключов елемент на Съюза на спестяванията и инвестициите. Одобрени бяха препоръката на Съвета относно икономическата политика на еврозоната 2026 година и насоките за годишния бюджет на ЕС за 2027 година. Приета беше и препоръка за освобождаване от отговорност на Комисията във връзка с изпълнението на общия бюджет на ЕС за 2024 година.

Членовете на Съвет ЕКОФИН приеха решение за изпълнение за одобряване на целевите изменения в плана за възстановяване и устойчивост на Литва. В рамките на Пакта за стабилност и растеж министрите решиха да задействат националната клауза за дерогация за Австрия.

В рамките на заседанието на Еврогрупа беше одобрена препоръката на Съвета относно икономическата политика на еврозоната като част от есенния пакет на Европейския семестър. Обсъдена беше международната роля на еврото като фактор за икономическата сигурност, конкурентоспособността и глобалното влияние на Европейския съюз и как да се насърчи европейският паричен суверенитет.

Участниците в заседанието обсъдиха глобалните дисбаланси в контекста на геоикономическите рискове и необходимостта от цялостно разглеждане на капиталовите и текущите сметки.

Министерският съвет одобри участието на България в Международното изложение за биохрани

„БИОФАХ КИТАЙ 2026“

Министерският съвет прие Решение за одобряване на участието на Република България с национален щанд на Международното изложение за биохрани „БИОФАХ КИТАЙ 2026“. То ще се проведе в периода 18 - 20 май 2026 г. в гр. Шанхай, Китайската народна република.

Международното изложение за биохрани „БИОФАХ КИТАЙ“ е едно от най- авторитетните в света изложения в областта на биохраните, като, в продължение на 19 години присъствие на китайския пазар, интегрира местни и международни ресурси, възприема глобална перспектива и се превръща в една от основните професионални В2В международни платформи за представяне на органични продукти в Азия.

Участие в изложение от подобен мащаб дава шанс на представителите от родното биологично селско стопанство и хранително-вкусова промишленост да презентират своите марки на азиатските пазари, като събира на едно място водещи професионалисти, купувачи и потребители, предоставяйки платформа за комуникация и свързване. Развитието на биоземеделието е един от приоритетите на Министерството на земеделието и храните, предвид ролята му за развитието на по-висок стандарт за консумация на храни, благосъстоянието на околната среда и опазване на природните ресурси и биологичното разнообразие.

Разходите по подготовката и участието на България са за сметка на бюджета на Министерството на земеделието и храните, с изключение на тези, които ще бъдат обезпечени от Държавна помощ „Помощ за участие в изложения“.

Правителството прие позиция на България за участие в неформално заседание на Съвета на ЕС по образование, младеж, култура и спорт, част „Култура“

Министерският съвет одобри позицията на Република България за участие в неформалното заседание на Съвета на Европейския съюз по образование, младеж, култура и спорт (част „Култура“), което ще се проведе на 6 март 2026 г. в Никозия, Република Кипър. В рамките на срещата министрите ще обсъдят две основни теми.

Първата тема е „Културни права, творчество и изкуствен интелект“. В контекста на нарастващите обществени тревоги относно възможното „заместване“ на човешкото творчество и обезличаването на оригиналното съдържание, България подчертава значението на съхраняването на културната и художествената автентичност, както и на културното и езиковото многообразие. Според позицията на страната ни човешкото творчество следва да остане водещ и защитен принцип в процесите на дигитална трансформация.

Втората дискусия ще бъде посветена на незаконния трафик на културни ценности. България подкрепя засилването на инструментите за противодействие на трафика на културни ценности и културни стоки, укрепването на сътрудничеството между всички заинтересовани страни на европейско и международно равнище, както и по-широкото прилагане на цифрови и иновативни технологии в подкрепа на тези усилия.

С оглед на мащаба и трансграничния характер на пазара, трафика, издирването и идентифицирането на артефакти, според позицията на страната ни, е целесъобразно да бъдат предприети действия за създаване на отворен инструмент на ниво ЕС, базиран на изкуствен интелект. Подобна платформа би могла да подпомага компетентните органи на държавите членки, музеите, колекционерите и частните лица при проверка дали обявени за продажба артефакти фигурират сред издирвани или откраднати културни ценности.