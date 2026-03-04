04.03.2026 15:42 , Връзки с обществеността

Община Сливен | Сливен

Общинската фирма „Пътнически превози“-Сливен стартира работата на нова билетна система за продажбата на билети и безконтактни електронни карти за многократно използване.

Продажбата на новите билети и карти ще започне поетапно от 9 март 2026 год., като първоначално те ще се издават на пункта пред ДКЦ - 2, както и на пункта на спирката на ж.к. „Българка“.

Билетната система ще предлага ново удобство за пътниците - предплатена карта за зареждания на брой пътувания. При закупуване на карта от 3 евро те ще могат да извършат пет пътувания, а с тази от 6 евро - 11 пътувания.

С новите карти, гражданите и гостите на Сливен ще могат да пътуват с 90-минутен билет на стойност от 1 евро и с еднодневната карта от 2 евро.

Всички настоящи карти ще бъдат подменени с нови безплатно. Безплатно ще бъде и издаването на първа нова карта. При загубена или повредена карта, преиздаването ще се таксува на стойност от 1 евро.

Информация за продажбата на новите превозни документи може да получите на сайта: https://slivenpass.eu, а информация в реално време за трафика на превозните средства по различните линии - на сайта: https://www.sliventraffic.eu.

Във всички автобуси регистрирането/таксуването на новите билети и карти ще става на валидатори, които са монтирани при качване от втора врата.

Новата билетна система е създадена в рамките на проект „Изпълнение на мерки за устойчива градска мобилност в общините Сливен и Ямбол“, по процедура чрез подбор № BG-RRP-8.013-0009 „Екологосъобразна мобилност“ от Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ), осъществяван с финансовата подкрепа на ЕС по Механизма за възстановяване и устойчивост.