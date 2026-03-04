04.03.2026 18:28 , ОУ "Е. Багряна" (XII) (ОУ "Е. Багряна" (XII))

Учебният час по технологии и предприемачество в 4. "д" клас днес беше различен и изпълнен с предизвикателства.

Учениците работиха по групи, в които имаха за задача да преодолеят три учебни станции.

Те започнаха с мартенска математическа задача. Продължиха със задание по изучено литературно произведение, посветено на Баба Марта. Накрая бяха предизвикани да изразят мартенското си настроение чрез своето творчеството.

В проведения урок най-важно беше учениците да работят в екип. Те показаха лидерските си качества, разкриха своя потенциал в конкретна област и работеха заедно. Тези от тях, които си помагаха, изслушваха се, планираха своята дейност и разпределяха правилно задачите помежду си, успяха да достигнат до последната станция и да изпълнят творческата си задача, докато се забавляват. Поздравления!

Урокът е част от проект "Учене по станции в четири стъпки" от НП "Иновации в действие".