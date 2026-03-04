Сливен, кратки вечерни новини, 04.03.2026 г., сряда

Общинското дружество „Пътнически превози“ – Сливен въвежда нова билетна система, която включва продажба на хартиени билети и безконтактни електронни карти за многократно използване.
Община Сливен организира фермерски пазар на 14 март, събота, пред сградата на общината.
Тържествата в Сливен по повод Трети март – Националния празник на България, завършиха с концерт на Ансамбъла за народни песни и танци към града.
Община Сливен планира от 1 април 2026 г. промяна в организацията на движението по улиците „Владислав Очков“ и „Пейо Яворов“ в града.
Община Сливен кани на обществено обсъждане на 11 март от 17:00 ч. в заседателната зала №105 на Общината жителите на района, който се намира в посочения участък на улиците „Владислав Очков“ и „Пейо Яворов“.
Ръководството на Югоизточното държавно предприятие поздрави вчера всички свои служители, клиенти и партньори по повод Националният ни празник – 3-ти март.
На 1 март в Сливен се проведе Общински турнир по акробатика, който събра 210 млади състезатели от цялата страна в спортна зала „Младост“.