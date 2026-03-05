05.03.2026 08:49 , Ваня Банчева (Бюро по труда - Сливен)

Временно се спира приемът на заявления от лица по проект „Избирам България – Компонент 1“

Агенцията по заетостта информира всички заинтересовани лица, че поради изчерпване на определения финансов ресурс по проект „Избирам България – Компонент 1“, се преустановява приемът на заявления за участие считано от 23:59 часа (българско време) на 02.03.2026 г.

След извършване на анализ от страна на Агенция по заетостта и Управляващия орган на ПРЧР 2021-2027, и при наличие на допълнителен финансов ресурс и/или реализирани икономии, Агенция по заетостта ще възобнови приема на заявления.

ВАЖНО! Заявления, подадени след 23:59 часа (българско време) на 02.03.2026 г. няма да бъдат обработвани.

Актуална информация, свързана с възобновяване приема на заявки и изпълнението на проект „Избирам България – Компонент 1“, своевременно ще бъде публикувана на официалната страница на Агенция по заетостта.