В рамките на информационна кампания за превенция на улеснения от технологиите трафик на хора, секретарят на Местната комисия за борба с трафика на хора (МКБТХ), гр. Сливен, съвместно с ОУ „Димитър Петров”, осъществиха поредица от целенасочени превантивни дейности. Те обхванаха 128 ученици и 67 родители.

С основна стратегическа цел - привличане на родителите в процеса на превенция на рискови поведения при децата и предотвратяване на онлайн детската сексуална експлоатация, бяха проведени последователни образователни сесии. Те обхванаха първоначално ученици от различни паралелки на основното училище, а след това и техните родители, чрез представяне на ситуационен анализ и интензивна работа по идентифицираните проблеми.

Чрез интерактивни подходи и поредица от аудио-визуални продукти, ученици и родители бяха информирани за рисковете от попадане във вътрешен трафик на хора, който се случва в рамките на България и малолетни и непълнолетни лица са в голяма уязвимост да станат жертви, в следствие на рисково поведение в дигитална среда. Сериозно внимание беше обърнато на новите модели на експлоатация, включващи използване на уебкамери на живо, порнография, онлайн принуда и изнудване, дистанционна сексуална злоупотреба с деца на живо, както и предизвикателствата, пред които ни изправя изкуственият интелект.

Бяха дадени практически насоки към родителите, свързани с воденето на регулярни разговори с децата относно техния онлайн живот. Постави се фокус върху пълноценната комуникация в семейството, която изгражда доверие и помага на децата да имат увереност и да споделят проблемите, с които се сблъскват в реална и дигитална среда.