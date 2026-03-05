Сливен. Новини от източника. Последни новини

Жеравна посрещна изложбата „Всичко, каквото съм сторил, сторих го за Отечеството"

, Людмила Калъпчиева

Жеравна посрещна изложбата „Всичко, каквото съм сторил, сторих го за Отечеството“

В Художествена галерия „Христо Тодоров“ в Жеравна бе открита гостуващата изложба на Национален музей „Васил Левски“ – Карлово, озаглавена „Всичко, каквото съм сторил, сторих го за Отечеството“. Експозицията представя живота и делото на Апостола на свободата чрез документален и визуален разказ, проследяващ неговия път – от родния му дом в Карлово до изграждането на Вътрешната революционна организация и саможертвата му в името на свободата на България.

Изложбата включва оригинални фотографии на Васил Левски и негови съратници, изображения на селища, свързани с революционната му дейност, факсимилета на писма и документи на революционната организация и Българския революционен централен комитет. Представени са и архивни свидетелства за дейци на националноосвободителното движение като Георги С. Раковски, Любен Каравелов и Христо Ботев, както и репродукции на произведения на изобразителното изкуство и монументални паметници, посветени на Апостола.

Представянето на експозицията в Жеравна вписва историческия разказ в атмосферата на възрожденското селище и създава естествена връзка между духовното наследство на епохата и съвременния културен живот на галерията.

Изложбата е подходяща за образователни посещения, уроци и беседи, посветени на живота и делото на Васил Левски, и може да бъде разгледана в Художествена галерия „Христо Тодоров“ – Жеравна до 30 април 2026 г.

Снимки: Община Котел

