Община Котел организира празнична програма по повод 8 март

В навечерието на Международния ден на жената – 8 март, Община Котел и културните институции в общината подготвят празнична програма с поредица от вдъхновяващи събития, посветени на ролята, таланта и силата на жената.

Програмата започва на 5 март от 10:00 часа в Общинска библиотека „Петър Матеев“ с поетична среща, посветена на жената. Същия ден от 17:30 часа в залата на „Младежки дом“ Центърът за подкрепа за личностно развитие – Котел ще представи празничното тържество „Мисия жена“, което ще подчертае значението на жената в обществото чрез музика, слово и артистични изяви.

Кулминацията на празничната програма ще бъде на 6 март от 17:00 часа в залата на Общински съвет – Котел. Там Сдружение „Арт пиерия“ – Бургас ще представи поетично-музикалната програма „Стихове за жената, пролетта и любовта“, включваща произведения на Христо Фотев, Пейо Пантелеев и други обичани бургаски автори. След края на програмата организаторите са предвидили възможност за неформални разговори и споделени празнични мигове в приятна атмосфера. Събитието се организира с любезното съдействие на кмета на Община Котел Коста Каранашев.

Празничните прояви ще завършат на 8 март от 18:00 часа в Художествена галерия „Христо Тодоров“ в село Жеравна с откриването на изложбата „Дора Габе – Дъщерята на равнината“. Експозицията, предоставена от Регионален исторически музей – Добрич, представя живота и творчеството на голямата българска поетеса и се организира от Исторически музей – Котел, музейни експозиции Жеравна.

Община Котел отправя покана към всички жители и гости на града да се включат в събитията и заедно да отбележат празника на жената с уважение, признателност и вдъхновение.