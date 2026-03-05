Информационен бюлетин на ОД МВР - Сливен за 05.03.2026 г.

05.03.2026 09:35 , Людмила Калъпчиева

ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН

ЗА ВЪЗНИКНАЛИТЕ ПРОИЗШЕСТВИЯ НА ТЕРИТОРИЯТА НА

ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР – СЛИВЕН

ЗА ВРЕМЕТО ОТ 06,00 ЧАСА НА 04.03.2026 Г. ДО 06,00 ЧАСА НА 05.03.2026 Г.

Два инцидента с двама загинали са регистрирани на територията на ОДМВР-Сливен през изминалото денонощие.

В 18,10 часа, на 4 март, в дежурната част на РУ-Сливен, е получен сигнал за мъж, пострадал при управление на превозно средство с животинска тяга. Той е намерен в нива близо до път ІІІ-5305 в землището на село Желю войвода. По първоначални данни мъж на 59 години от село Желю войвода при управление на превозно средство с животинска тяга е паднал между каруцата и впрегнатото животно. Пристигналият на място медицински екип е констатирал смъртта на мъжа. Обстоятелствата по възникналия инцидент се изясняват. Образувано е досъдебно производство.

В 12,04 часа в РСПБЗН-Котел и РУ-Котел е получен сигнал за пожар в стая на къща в село Малко село. При пристигане на дежурните екипи съседи са се опитвали да изгасят пожара. Произшествието е ликвидирано от един екип на РСПБЗН-Котел. В стая към къщата е намерена починала, вероятно от задушаване, собственичката на имота- жена на 86 години. По първоначални данни причината за пожара е неправилно боравене с печка на твърдо гориво.