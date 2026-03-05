05.03.2026 09:38 , Людмила Калъпчиева

MWC 2026 се очертава като важно участие в годината за AMD, тъй като компанията се готви да представи някои от най-значимите си премиери в категориите бизнес лаптопи, настолни компютри и работни станции. Тази година всичко се върти около изкуствения интелект – и AMD иска да докаже, че може да води в тези категории със своята платформа Ryzen AI PRO 400 и новата графична линия Radeon AI PRO, създадена за локална работа с големи AI модели.

AMD PRO – платформата, създадена за корпоративните реалности

AMD отправя силно послание тази година: „AMD PRO е платформата, която бизнесът иска.“

На MWC компанията подчертава, че фирмите се нуждаят от нещо повече от сурова мощност – те се нуждаят от защитеност, лесно управление, рентабилност и дългосрочна стабилност.

Процесорите Ryzen PRO предоставят пълен набор от възможности от корпоративен клас:

• Многослойна сигурност, от силиций до операционна система, включително Pluton, AMD Secure Processor, Shadow Stack и Memory Guard.

• Лесно управление, използвайки същите инструменти, на които ИТ отделите вече разчитат, плюс нови функции като дистанционно изтриване на диска и дистанционно възстановяване на Windows.

• Качество на корпоративно ниво с 60 месеца софтуерна поддръжка и поне 18 месеца стабилност на платформата.

• Високоефективна производителност с хладни, тихи системи и удължен живот на батерията.

За компаниите посланието е просто: преминаването към AMD не добавя сложност или разходи — всъщност намалява и двете.

Защо AMD така настойчиво промотират локалния AI

На MWC 2026, AMD позиционира платформата Ryzen AI като гръбнак на AI компютрите от следващо поколение.Компанията твърди, че локалното използване на AI, а не в облака, носи ясни предимства:

• По-добра поверителност — чувствителните данни остават на устройството.

• Постоянна производителност — без мрежови забавяния, без зависимост от облака.

• По-ниски оперативни разходи — без такси в облака, свързани с AI.

• Пълна офлайн функционалност — AI работи дори без интернет връзка.

• Подобрена ИТ автоматизация — устройствата могат да се самодиагностицират и самопоправят.

AMD също така подчертава икономиите на време в реалния свят:

• мобилните професионалисти или пътуващите воини могат да спестят 300 часа продуктивност годишно,

• офис служителите печелят еквивалента на 7 седмици годишно,

• опитните потребители и технологичните експерти могат да спестят до 18–19 часа седмично.

Тези числа идват от независими проучвания и AMD ги използва като доказателство, че високопроизводителните NPU в лаптопите се превръщат в реално конкурентно предимство за бизнеса.

Серията Ryzen AI PRO 400 – най-важното в анонсите на AMD за MWC 2026

Звездата на шоуто е новата серия AMD Ryzen AI PRO 400, най-голямата линия бизнес процесори, пускана някога от AMD. Тя обхваща:

• ултрапреносими бизнес лаптопи,

• масови корпоративни лаптопи,

• компактни и тауър настолни компютри,

Ryzen AI PRO 400 за лаптопи: повече производителност, огромни подобрения в живота на батерията, до 60 TOPS

Мобилните процесори предлагат новата архитектура „Zen 5“ с до 12 ядра / 24 нишки, графика RDNA 3.5 с до 16 CU и XDNA 2 NPU, предлагащ до 60 TOPS — най-високите показатели при корпоративните лаптопи.

AMD изброява няколко подобрения в производителността за флагмана Ryzen AI 9 HX PRO 470:

• +50% по-бързо 3D рендиране (Blender, CPU) в сравнение с Intel Core Ultra X7 358H,

• +30% по-бърз многонишков Cinebench 2026,

• +20% по-бърз едноядрен процесор,

• до 19,8 часа живот на батерията (MobileMark 30).

Всички поддържани устройства се доставят като Copilot+ PC и са оптимизирани за професионални приложения с AI от Adobe, Autodesk, V Ray, Affinity, Topaz Labs и други.

Мобилни работни станции с Ryzen AI PRO 400 – официално представени на MWC

За потребители, които се нуждаят от ISV сертификати (Autodesk, Ansys, Siemens, Adobe и др.), AMD също така пуска първите мобилни работни станции, изградени около Ryzen AI PRO 400. Тези системи са насочени към взискателни работни натоварвания като CAD, симулация, рендиране и творчески процеси.

Ryzen AI PRO 400 за настолни компютри – първият в света AI процесор за настолни компютри от следващо поколение

AMD също така представя нещо съвсем ново: първият в света AI процесор за настолни компютри с от следващо поколение. Той обещава ефективността на мобилните чипове, съчетана с пълната съвместимост на платформата AM5.

Основните спецификации включват:

• до 8 ядра / 16 нишки,

• до 50 TOPS производителност на NPU,

• RDNA 3.5 графика с до 8 CU,

• термално охлаждане, подходящо за компактни и тихи настолни компютри.

Платформите за настолни компютри и лаптопи споделят една и съща AMD PRO основа, което намалява сложността на ИТ ресурсите в цялата организация.

Radeon AI PRO – графични процесори за локални AI натоварвания с 32 GB VRAM и надграждане с множество GPU

При професионалните графични решения, AMD обявява линията Radeon AI PRO, проектирана специално за AI разработки корпоративни натоварвания.

Акцентите включват:

• 32 GB GDDR6 VRAM, идеално за локално изпълнение на LLM,

• RDNA 4 архитектура,

• надграждане с множество GPU чрез ROCm,

• пълна поддръжка на Windows и Linux,

• програми за тестване за разработчици, технически документи и ресурси на GitHub.

Тези графични процесори са насочени към работни станции, използвани за анализ, прототипиране, разработване на агентен AI, корпоративни приложения, визуални изчисления и дори по-малки HPC задачи.

Какво означава всичко това за обикновените технологични фенове?

За родните ентусиасти посланието на AMD от MWC 2026 се свежда до следното:

• Силна вълна от лаптопи и настолни компютри с AI възможности идва тази година.

• Ryzen AI PRO 400 ще се появи в над 200 модела бизнес РС, започвайки от второто тримесечие на 2026 г.

• Copilot+ и AI ускорените работни процеси бързо се превръщат в стандарт.

• Мощните невронни процесори (NPU) означават, че локалният изкуствен интелект става прост, сигурен и бърз.

• Графичните процесори Radeon AI PRO предлагат разработването на изкуствен интелект на ниво работна станция на по-широка аудитория.

Цялостна стратегия на AI за бизнеса

Взети заедно, анонсите на AMD на MWC 2026 очертават цялостна AI стратегия за бизнеса. Компанията предлага сигурност на силициево ниво, корпоративна управляемост, измерими печалби в производителността, мащабируемо AI ускорение в архитектурите на CPU, GPU и NPU, както и нарастваща софтуерна екосистема.

Вместо да представя ИИ като функция, AMD го представя като структурна трансформация на корпоративните изчисления. Посланието от Барселона е ясно: бизнес компютрите с AI вече не са нововъзникваща категория. С процесорите Ryzen AI PRO 400 и графиките Radeon AI PRO, AMD се стреми да осъществи този преход във всеки професионален форм-фактор.

