Кметът Стефан Радев поздравява дамите в община Сливен с 8 март

08.03.2026 08:00

В Международния ден на жената, който по традиция се отбелязва на осми март, кметът Стефан Радев поздрави на официалната си фейсбук страница дамите в община Сливен.

„Днес е денят, в който отдаваме заслужено внимание на жените – нежната половина от човечеството, които са не само символ на красота и нежност, но и на сила и устойчивост. Те са подкрепа и опора за своите семейства и близки, често жонглирайки между множество роли и задължения. Това е денят, в който изразяваме нашата признателност и уважение към всички тях!“, пише още Стефан Радев.

„Днес ви благодарим за всеотдайността, любовта и грижата! Пожелавам ви здраве, щастие и успехи във всичко, което правите! Бъдете винаги силни, красиви и вдъхновяващи! Честит празник!“.

На 8 март международната общност чества празника на жената - ден за признание на икономическите, политическите и обществените постижения на дамите.

Денят се отбелязва в над 30 държави по света. В много страни, включително и България, 8 март се чества и като Ден на майката.