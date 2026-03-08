Поздравление на Димитър Митев по повод 8 март – Международния ден на жената

08.03.2026 08:00 , Връзки с обществеността (Община Сливен)

Уважаеми дами,

Честит Международен ден на жената!

Днес се обръщаме към всички вас – майки, съпруги, дъщери, сестри, колеги и приятели, с внимание и почит. Вие сте тези, които носите светлина и топлина в нашия живот, които ни вдъхновявате със своята сила, мъдрост и доброта. Вашата всеотдайност и усилия правят света по-добро място за живеене. Благодарим ви за всичко, което правите всеки ден – за грижата, любовта и подкрепата, които дарявате на своите семейства и близки!

Нека този ден бъде изпълнен с радост, усмивки и много приятни моменти! Пожелавам ви здраве, щастие и успехи във всички начинания!

Бъдете винаги обградени от хора, които ви ценят и обичат и помнете, че вие сте специални!

Честит празник!

Димитър Митев

Председател на Общински съвет - Сливен