Второ място за Стилян Орлинов на държавното първенство!

05.03.2026 12:20 , Мирена Стоянова (Спортно у-ще )

Излъчване: Спортно у-ще "Д. Рохов" | България | преди 38 минути | 27

Голям успех за нашето училище!

Стилян Орлинов от 10.а клас завоюва второ място в дисциплината скок дължина на Държавното първенство за мъже и жени, проведено в град София този уикенд.

С впечатляващ резултат от 7,39 метра, Стилян се нареди сред най-добрите състезатели в страната и показа отлична техника, силен характер и спортен дух.

Това постижение е повод за гордост не само за него, но и за цялото училище. Успехът му доказва, че с постоянство, труд и мотивация могат да се постигнат високи резултати дори на национално ниво.

Поздравления за Стилян и му пожелаваме още много бъдещи победи!