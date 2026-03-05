Второ място за Стилян Орлинов на държавното първенство!

Голям успех за нашето училище!
Стилян Орлинов от 10.а клас завоюва второ място в дисциплината скок дължина на Държавното първенство за мъже и жени, проведено в град София този уикенд.
С впечатляващ резултат от 7,39 метра, Стилян се нареди сред най-добрите състезатели в страната и показа отлична техника, силен характер и спортен дух.
Това постижение е повод за гордост не само за него, но и за цялото училище. Успехът му доказва, че с постоянство, труд и мотивация могат да се постигнат високи резултати дори на национално ниво.
Поздравления за Стилян и му пожелаваме още много бъдещи победи!