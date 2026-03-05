Отлично представяне на Общинския турнир по акробатика

05.03.2026 12:21 , Мирена Стоянова (Спортно у-ще )

На 1 март 2026 г. в зала „Младост“ в Сливен се проведе традиционният Общински турнир по спортна акробатика. Състезанието събра най-добрите млади таланти, а възпитаничките на Спортно училище „Димитър Рохов“ отново доказаха своята класа.

Трето място – женски тройки (11–16 г.):

Ивон Николова (7.а клас) и Велина Стефанова (6.а клас), заедно с партньорката си Никол Димитрова, завоюваха бронзови медали и заслужено се качиха на почетната стълбичка.

Шампионска титла:

Мириям Мехмедов (5.а клас), заедно с Петя Георгиева и Деница Пашалова (10.а клас), спечелиха златните медали, впечатлявайки журито със стил, синхрон и изящество. С напълно нова програма и в нова възрастова група те поставиха силно начало на състезателния сезон 2026 г.

Второ място – възраст 8+:

Кристияна Михайлова (7.а клас) и Ралица Димитрова (6.а клас) се класираха на второ място, демонстрирайки отлична подготовка и спортен дух.

Челни позиции – възраст 8–14 г.:

Елиз Иванова (5.а клас) завоюва първо място, а Мария Георгиева и Ренета Илиева (5.а клас) спечелиха трето място в своята възрастова група.

Успехи при женските двойки:

При женските двойки във възрастовите групи 8–16 г. и 12–18 г. ученички на Спортното училище се наредиха на вторите места.

Със сребърен медал бе отличена Неделина Станчева (9.б клас), а Юлия Урумова (10.а клас) също завоюва второ място в своята категория. Габриела Василева от 10а се присъединява към златните медалистки, както и Добромира Стоянова от 11б клас.

Впечатляващо начало на състезателния период направиха и Десислава Георгиева (10.а клас) и Адриана Генчева (6.а клас), които откриха сезона със шампионска титла и предизвикаха бурни аплодисменти в залата.

Общинският турнир в Сливен се превърна в истински празник на спорта, а състезателките на Спортно училище „Димитър Рохов“ направиха истински фурор в зала „Младост“.

Зад всички тези успехи стоят усилията и професионализмът на треньорите Виолета Бинева, Мария Караманова и Елеонора Петрова, които неуморно работят за развитието на младите състезателки.

Браво, момичета! Гордеем се с вас и ви пожелаваме още много бъдещи победи!