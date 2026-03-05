Спечелихме турнира по футбол “Самарско знаме”

05.03.2026 12:25 , Мирена Стоянова (Спортно у-ще )

ФК „Сливен“ U14 спечели по шампионски начин турнира „Самарско знаме“, записвайки пет победи от пет мача и впечатляваща голова разлика 22:2.

Воденият от Красимир Митев тим не остави съмнения в превъзходството си. Сливналии демонстрираха стабилност във всички фази на играта – висока ефективност в нападение и здрава защита. Отборът отбеляза 22 гола и допусна едва 2 в хода на целия турнир.

Макар организаторите да не предвидиха награда за голмайстор, Димитър Колев от ФК „Сливен“ бе над всички с 6 попадения.

Иво Георги Георгиев от 5а и Живко Желев от 6а клас на Спортно училище "Димитър Рохов" гр.Сливен взеха участие в турнира, въпреки че по принцип се състезават в по-малката възрастова група.Децата се представиха на много добро ниво като Иво Георги отбеляза един гол и даде 3 асистентции .

Пътят към титлата: •

➢Берое U13 – Сливен 2:6

➢Верея – Сливен 0:2

➢Герман – Сливен 0:10

➢Сливен – Розова долина 1:0

➢Сливен – Юнак 3:0

Младите „войводи“ показаха израстване с всеки изминал ден от турнира и натрупаха ценен опит и самочувствие. Поздравления за състезателите и техния треньор за отлично свършената работа!