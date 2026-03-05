Част от общинското ръководство проведе приемната си с граждани

05.03.2026 15:28 , Връзки с обществеността (Община Сливен)

Част от ръководството на община Сливен проведе обичайната си приемна с граждани. Кметът Стефан Радев, неговите заместници и секретарят на общината, провеждат приемен ден всеки първи четвъртък от месеца през годината.

В поредния приемен ден жителите на общината имаха възможност да поставят различни казуси пред заместник-кметовете Пепа Чиликова, Румен Иванов и секретарят Валя Радева.

С въпрос от социалната сфера бе запозната Чиликова, чийто ресор са хуманитарните дейности. По отношение на случаи, свързани с адресна регистрация и жилищни въпроси, бе потърсено съдействие от секретаря на общината Валя Радева.

Пред заместник-кмета Иванов бяха поставяни въпроси, свързани с канализацията в жилищен блок в квартал на Сливен и относно пътната инфраструктура.

Записването за приемния ден се осъществява три дни преди насрочената дата – в понеделник от 8.30 часа в Центъра за административно обслужване на гражданите – източен вход на Общината. Жалби и сигнали се приемат и по електронна поща.

При възникнали обстоятелства, които налагат промяна на датата на приемната, гражданите се уведомяват своевременно.